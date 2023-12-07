Мостовой о дисквалификациях Абаскаля и Карпина: «Справедливые решения. Большой разницы нет – стоит человек на бровке или сидит в ложе»
Александр Мостовой высказался о дисквалификациях Валерия Карпина и Гильермо Абаскаля.
Напомним, главного тренера «Ростова» Карпина дисквалифицировали на 2 матча РПЛ (1 из них – условно) за высказывание после матча с ЦСКА: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».
Тренер «Спартака» Абаскаль отстранен на 2 матча плюс 1 условно за конфликт с игроком «Ахмата» Бернардом Беришей.
«Да, конечно, справедливые решения. Я думал вообще, что Абаскаля накажут на одну и все. Большой разницы нет – стоит человек на бровке или сидит в ложе. Ну дали две, разницы же никакой принципиально нет.
Много примеров, когда команда без тренера играла и лучше даже. Пример – «Локомотив» в матче с «Зенитом», – сказал бывший футболист сборной России.
Григорьянц о бане Абаскаля: «Он признал вину, сожалел о поступке. Действия Бериши вне наших компетенций – судья увидел провокацию, по правилам это желтая»
Мостовой о дисквалификациях Абаскаля и Карпина: «Справедливые решения. Большой разницы нет – стоит человек на бровке или сидит в ложе»
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