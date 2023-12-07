«Да, конечно, справедливые решения. Я думал вообще, что Абаскаля накажут на одну и все. Большой разницы нет – стоит человек на бровке или сидит в ложе. Ну дали две, разницы же никакой принципиально нет.



Много примеров, когда команда без тренера играла и лучше даже. Пример – «Локомотив» в матче с «Зенитом», – сказал бывший футболист сборной России.