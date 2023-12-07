КДК принял решение по красной карточке Мойзеса

Глава Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет не стал отменять красную карточку защитника ЦСКА Мойзеса, полученную в кубковом матче с «Ростовом». - Чемпионат.com

Напомним, защитник ЦСКА получил прямую красную карточку в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Ростова» (1:1) – мяч попал в руку Мойзесу после проброса Николая Комличенко. Эпизод произошел за пределами штрафной площади ЦСКА, а ближайшим к створу ворот игроком был Илья Агапов. После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр Кирилл Левников удалил бразильца с поля. - Sports.ru