Выяснилось, когда Винисиус может вернуться на поле

Винисиус Жуниор может вернуться на поле в начале января.

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Напомним, у вингера «Реала» был выявлен разрыв двуглавой мышцы бедра после матча сборной Бразилии с Колумбией (1:2).

Сегодня бразилец приступил к тренировкам на поле, он занимался с мячом по индивидуальной программе впервые после травмы.

Возвращение игрока ожидается в начале 2024 года. Его главная цель – игра в Суперкубке Испании. В «Реале» надеются, что он может быть готов к матчу против «Атлетико» 10 января, хотя клуб не собирается рисковать, как и в случае с остальными травмированными.