Стали известны три претендента на звание лучшего футболиста Африки

Напомним, Осимхен стал чемпионом Италии вместе с «Наполи» в сезоне-2022/2023, отметившись 26 голами и пятью ассистами. Салах стал обладателем Суперкубка Англии с «Ливерпулем». Египтянин в 51 матче сезона отметился 30 голами и 16 ассистами. Хакими стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны в составе «ПСЖ», сыграв в 39 матчах и записав на свой счёт пять голов и шесть результативных передач…