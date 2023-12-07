ПСЖ продал миноритарный пакет акций

«Это партнерство станет основой для следующего этапа глобального роста «ПСЖ» и будет способствовать футбольным и коммерческим успехам клуба.

Инвестиции Arctos будут направлены на развитие деятельности «ПСЖ» и поддержку стратегических инициатив клуба в сфере недвижимости, особенно тех, которые связаны с его стадионом и будущими этапами развития тренировочного центра «ПСЖ» в Пуасси, пригороде Парижа», – говорится в заявлении клуба.