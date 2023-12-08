Вегу, который интересен топ-клубам РПЛ, может переманить Саудовская Аравия

Нападающий мексиканской «Гвадалахары» Алексис Вега, которым интересуются топ-клубы Российской Премьер-Лиги, может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, информирует ESPN.

Согласно сведениям источника, Вега получил предложение от команды «Аль-Иттифак», которую возглавляет Стивен Джеррард. Факт потенциального сотрудничества с легендой футбола может подтолкнуть Вегу к варианту с Саудовской Аравией. К тому же, на Аравийском полуострове Алексису предлагают внушительную зарплату — € 6,5 млн.

У Алексиса Веги действующий контракт с «Гвадалахарой», который истекает в конце лета 2024 года. При этом в клубе согласны отпустить игрока в зимнее трансферное окно. В текущем розыгрыше чемпионата Мексики Вега провёл 10 матчей в составе «Гвадалахары», в которых отметился одним забитым мячом.