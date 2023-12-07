Экс-игрок Мостовой назвал тренера Абаскаля посторонним для «Спартака»

«Честно сказать, разницы-то большой нет — что один матч, что два. Тем более, тысячу раз говорили и тысячу раз буду повторять: есть множество примеров, когда люди, стоящие у бровки, никакой роли не играют – что есть они там, что их нет. Зачем этому придавать такое значение? Его же не из команды отстраняют, а просто дисквалифицируют на матч — приехал, сидишь на трибуне, и какая разница? И сколько было случаев, когда, наоборот, в такой ситуации команда играла даже лучше.



Давайте так: Абаскаль как попал случайно в «Спартак», так и уйдет, и никто про него ничего хорошего не скажет. Мы уже привыкли к тому, что в «Спартаке» оказываются посторонние люди», — заметил Мостовой.