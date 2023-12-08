«Тоттенхэм» потерял больше очков, чем все в топ-7 лиг Европы

Лондонский «Тоттенхэм» потерял 16 очков в матчах, в которых вёл в счёте в этом сезоне. Ни одна другая другая команда из семи лучших европейских первенств не теряла больше, сообщает Squawka.

Накануне «шпоры» проиграли «Вест Хэму» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:2. Для команды Ангелоса Постекоглу это поражение стало пятым подряд в матчах, в которых «Тоттенхэм» забивал первым. Из этих пяти встреч «Тоттенхэм» проиграл четыре, ещё одну игру свёл вничью.