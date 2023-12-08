Бояринцев высказался об увольнении из «Сокола»

«Мы хорошо начали чемпионат, был отрезок, когда шли в пятёрке. Но обратная сторона медали – та неудачная серия, в которую попали осенью, – 12 матчей без побед. Да, были боевые ничьи, в том числе с нашим преимуществом, но выигрывать не получалось. Руководство имело право принять любое решение. Могли оставить, могли убрать. Мы не смогли исправить ситуацию, поэтому я был готов к увольнению. Если брать спортивный принцип – всё по делу.



Причины неудач? Совокупность факторов. Основное – психология. Проиграли два матча, потом попали на Кубок в Хабаровск. Это не основная причина, но важная. Выездная серия получилась безобразной. Потом начали и дома проигрывать, посыпались. Хотя к ребятам у меня претензий нет – бились, старались. Была какая-то уверенность, что сможем переломить ситуацию. Но это спорт. Он состоит из побед и поражений. С себя ответственности я не снимаю», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».