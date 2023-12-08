Мележиков раскритиковал «Спартак» за поиск иностранного спортивного директора

«Иностранные специалисты даже в нынешних условиях действительно могут быть полезны в выборе и приобретении игроков высокого уровня для усиления команд РПЛ, но они никогда не будут вдолгую выстраивать спортивную вертикаль клуба, начиная с академии. У них другие приоритеты.



Я убежден, нужны только российские специалисты. Они есть, но им «мы» почему-то не доверяем! Поэтому любой иностранец на должности спортивного директора в российском клубе, и «Спартак» не исключение, фактически будет исполнять только лишь роль Шеф-скаута. Дай Бог, чтоб профессионально! Платить при этом ему будут как спортивному директору. В остальном, он будет иметь «особое» мнение и советовать. К сожалению, для высших руководителей это мнение будет основным, а не мнение своих специалистов», — приводит слова Евгения Мележикова «Спорт-экспресс».