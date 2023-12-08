«Динамо» Махачкала обыграла мем из GTA

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» обыграла чит-код из серии игр GTA , отменяющий преследование полицией. Данная шутка является отсылкой к прозвищу спортивного общества «Динамо» и к первому месту клуба в Мелбет Первой лиге по итогам первого круга.

«AEZAKMI против наших парней не действует!» — говорится в подписи к фото в телеграм-канале клуба .

По итогам первой половины чемпионата Мелбет Первой лиги махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. В 20 сыгранных матчах подопечные Курбана Бердыева набрали 37 очков. На втором месте расположились подмосковные «Химки», набравшие 36 очков. Ещё три команды набрали по 35 очков — это «Тюмень», тольяттинский «Акрон», а также тульский «Арсенал».