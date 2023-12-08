Минспорта Саудовской Аравии: мир хочет, чтобы мы приняли ЧМ-2034

«Это всего лишь теория. Нам следует обратить внимание на то, что приносит пользу футболу. Все чётко изложили правила, никто не возражал против них во время [процесса], поэтому я не думаю, что со стороны ФИФА была какая-то непрозрачность. Просто мы были готовы это сделать, а другие, возможно, нет. Это не наша вина.



Как вы можете видеть из заявления более 125 федераций в поддержку заявки Саудовской Аравии… мир также хочет, чтобы мы приняли чемпионат 2034 года», — приводит слова министра BBC.