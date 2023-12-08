В «Реале» недовольны календарем Ла Лиги.

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По данным As, тренерский штаб мадридского клуба недоволен решением Ла Лиги назначить матч с «Алавесом» на четверг 21 декабря в 21:30.

Отмечается, что при таком раскладе южноамериканские игроки смогут вылететь домой только в пятницу вечером и прибудут домой 23 декабря. Обратная дорога тоже займет некоторое время.