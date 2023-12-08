«Реал» недоволен, что Ла Лига поставила матч с «Алавесом» на четверг 21 декабря
В «Реале» недовольны календарем Ла Лиги.
По данным As, тренерский штаб мадридского клуба недоволен решением Ла Лиги назначить матч с «Алавесом» на четверг 21 декабря в 21:30.
Отмечается, что при таком раскладе южноамериканские игроки смогут вылететь домой только в пятницу вечером и прибудут домой 23 декабря. Обратная дорога тоже займет некоторое время.
«Реал» планируется вернуться к тренировкам 27 декабря, за неделю до первого матча в 2024 году. Вероятно, игроков из Южной Америки Карло Анчелотти попросит вернуться не раньше 29 декабря