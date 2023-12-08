Спортивный врач оценил риски для здоровья футболистов при игре в мороз

Спортивный врач Никита Карлицкий оценил риски для здоровья футболистов «Локомотива» и «Урал» при игре в мороз.

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«В такую погоду довольно тяжело играть. Если будут смотреть VAR, за время ожидания футболист остынет. Вероятность получение травмы из-за этого сильно возрастает. Даже если спортсмен будет в этот момент разминаться. Лично я считаю, что можно было ввести ограничение теплее -15, но пока вот так. Будут смотреть. Попытались найти золотую середину.

Надо ещё учесть воздействие на дыхательную систему в такую погоду, которая испытывает сильный стресс. При такой температуре возникают угрозы спазма легких, что затрудняет дыхание и снижает эффективность игроков.