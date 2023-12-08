Смородская считает, что Абаскаль ведет себя как ребенок
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Никакой дисциплины в «Спартаке» нет. Если Абаскаль ведет себя как ребенок на бровке, то что можно требовать от игроков? Будут и дальше получаться красные карточки, исполнять непонятные жесты. Главный тренер команды должен задавать тренд, быть примером для игроков», - приводит слова Смородской «РБ Спорт».
Вчера состоялось заседание КДК РФС, на котором был рассмотрен этот эпизод с конфликтом Абаскаля и полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в первом тайме матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
Главный тренер красно-белых получил красную карточку за то, что оттолкнул футболиста грозненского клуба, когда тот прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака» во время празднования гола.