Ведущий скаут «Бенфики» посетил офис «Спартака»

Ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал посетил офис «Спартака» в Москве.

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По данным Metaratings.ru, там он провел встречу с руководством красно-белых.

Как отмечает телеграм-канал «КБ Телега», Амарал – кандидат на пост нового спортивного директора «Спартака» вместе с Хавьером Рибальтой.