Экс‑футболист сборной Бельгии получил ранение в перестрелке

Бывший футболист сборной Бельгии Иломбе Мбойо получил ранение в перестрелке в Брюсселе, сообщает HLN со ссылкой на Sudinfo.

О стрельбе в столице Бельгии стало известно в среду, всего пострадало пять человек. Сообщается, что 36 летнему Мбойо не повезло оказаться недалеко от места покушения на наркоторговца, который был убит. Сам футболист получил легкое ранение руки и отказался от госпитализации.