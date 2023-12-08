Экс‑футболист сборной Бельгии получил ранение в перестрелке в Брюсселе
Бывший футболист сборной Бельгии Иломбе Мбойо получил ранение в перестрелке в Брюсселе, сообщает HLN со ссылкой на Sudinfo.
О стрельбе в столице Бельгии стало известно в среду, всего пострадало пять человек. Сообщается, что 36 летнему Мбойо не повезло оказаться недалеко от места покушения на наркоторговца, который был убит. Сам футболист получил легкое ранение руки и отказался от госпитализации.
В составе сборной Бельгии Мбойо провел два матча в 2012 году. На протяжении карьеры он играл за «Гент», «Шарлеруа», Кортрейк», «Сьон» и ряд других команд. С этого года он играет за «Эксельсиор Виртон» в любительской лиге.
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