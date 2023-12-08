Экс-тренер ЦСКА призвал купить защитников

«У ЦСКА есть проблемы в линии обороны, поэтому в зимний перерыв нужно усилить центральную зону. Есть ошибки, которые приводят к пропущенным мячам. У клуба давно не было покупок, которых бы хотелось, скамейка короткая. Так что усиление позиций — это необходимость», — заявил Чанов.