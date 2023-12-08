«Факел» показал, как выглядит газон на стадионе перед игрой с «Динамо»

«Наши агрономы провели ямочный ремонт повреждённых участков поля, подсев семян и подсыпку песка, а также аэрацию, кошение газона, прикатку и нанесение разметки.



Согласно метеопрогнозам, Воронеж ожидает обильный снегопад. Уже сегодня поле укроют специальным покрытием. Все действия клубных агрономов согласовываются с лигой», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.