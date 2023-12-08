Овчинников объяснил, в чем феномен Акинфеева

«На сегодняшний день есть основной вратарь сборной — Матвей Сафонов. А также есть Игорь Акинфеев. Вот они вдвоем определяют вратарский тренд в нашей стране.



В чем феномен Акинфеева? Он невероятно талантлив, любит футбол. А травмы — вещь индивидуальная, они есть у всех в процессе. Но то, что мы видим, и есть футбольный характер. Когда ты любишь футбол, не можешь жить без него и преодолеваешь эти трудности. И видно, что Игорь любит этот вид спорта, у него блестящая карьера», — приводит слова Сергея Овчинникова «Матч ТВ».