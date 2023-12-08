«Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Погба
«Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Полем Погба.
По данным La Gazzetta dello Sport, как только 30-летнего француза дисквалифицируют, туринский клуб расторгнет с ним договор.
Отмечается, что «Юве» не хочет ругаться с Погба, поэтому готов провести переговоры с ним и расторгнуть контракт по обоюдному согласию с компенсацией. Но если не получится договориться, туринцы будут расторгать контракт в одностороннем порядке.
Ранее антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для французского полузащитника.
Напомним, 20 августа чемпион мира сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. 30-летний француз временно отстранен от футбола.
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