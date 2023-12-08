«Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Погба

По данным La Gazzetta dello Sport, как только 30-летнего француза дисквалифицируют, туринский клуб расторгнет с ним договор.

Отмечается, что «Юве» не хочет ругаться с Погба, поэтому готов провести переговоры с ним и расторгнуть контракт по обоюдному согласию с компенсацией. Но если не получится договориться, туринцы будут расторгать контракт в одностороннем порядке.