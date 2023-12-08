«Локомотив» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Московский "Локомотив" в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл екатеринбургский "Урал".

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Единственный мяч забил Евгений Морозов. Он отправил мяч в сетку на 18 минуте встречи. В самом конце матча Наир Тикнизян установил окончательный счет матча.

"Локомотив" в турнирной таблице чемпионата России занимает четвертое место, набрав 31 очко. "Урал" располагается на 12 строчке, имея в активе 19 баллов.

На первом месте в чемпионате России идет "Краснодар", набрав 35 очков. Второе место занимает петербургский "Зенит". Команда с берегов Невы набрала 33 балла. Замыкает тройку сильнейших московское "Динамо". Подопечные Марцела Лички имеют в активе 31 балл.

В матче первого круга между "Уралом" и "Локомотивом" была зафиксирована ничья. Команды сыграли со счетом 2:2.

В следующем матче "Локомотив" сыграет с московским "Динамо". Встреча состоится 3 марта 2024 года. "Урал" померится силами с грозненским "Ахматом". Встреча состоится 3 марта 2024 года. Время начала матчей еще не определено.