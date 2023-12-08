В «Пари НН» подтвердили, что часть игроков заболела перед матчем с «Зенитом»

«Нигматуллин, Живоглядов и Майга чувствуют себя не очень хорошо. Медики сейчас работают. У них ОРВИ. Сейчас все болеют, не только в нашем клубе. Так получилось, что инфекция не обошла стороной нашу команду. Мы понимаем, что такое инфекция — она может вести себя совершенно неуправляемо. Решение о стартовом составе будем принимать завтра, исходя из тех, кто у нас будет здоров», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.