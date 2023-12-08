Адвокаты Погба потребуют сокращения его возможной дисквалификации

Представители полузащитника «Ювентуса» Поля Погба не согласны с решением Антидопинговой прокуратуры Италии, затребовавшей для игрока четырёхлетнюю дисквалификацию, и планируют провести переговоры с ней о сокращении срока наказания с четырёх до двух лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, окружение 30-летнего футболиста осознаёт, что отстранение от футбола на четыре года фактически означает завершение его карьеры. При этом подчёркивается, что представители игрока не считают, что подобная сделка является оптимальным решением в этой ситуации, рассчитывая избежать какой бы то ни было длительной дисквалификации.