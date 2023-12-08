Терехин оценил перспективы Захаряна в «Реал Сосьедад»

— Захаряну надо освоиться, ничего страшного. Другой язык, другой чемпионат. Хорошо, что тренер ему доверяет, потихонечку подпускает. Нормально, заиграет мальчишка. У него хорошо всё будет, я уверен. Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» не готовым футболистом. Он и в «Динамо» играл не особо. Но перспектива есть освоиться в Испании. Головин тоже в «Монако» уезжал не звездой — и посмотрите, сейчас каков он, — приводит слова Терехина «Евро Футбол.Ру».