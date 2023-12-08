«Нормально, заиграет мальчишка». Терехин оценил перспективы Захаряна в «Реал Сосьедад»
Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин считает, что российский полузащитник Арсен Захарян сможет заиграть в испанском «Реал Сосьедад».
В нынешнем сезоне 20 летний Захарян провел за испанскую команду 14 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
— Захаряну надо освоиться, ничего страшного. Другой язык, другой чемпионат. Хорошо, что тренер ему доверяет, потихонечку подпускает. Нормально, заиграет мальчишка. У него хорошо всё будет, я уверен. Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» не готовым футболистом. Он и в «Динамо» играл не особо. Но перспектива есть освоиться в Испании. Головин тоже в «Монако» уезжал не звездой — и посмотрите, сейчас каков он, — приводит слова Терехина «Евро Футбол.Ру».
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Источник:Евро Футбол.Ру