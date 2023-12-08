Футболист «Крыльев Советов» заявил, что Дзюба уже отыграл свое
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Владислав Шитов заявил, что не считает форварда московского "Локомотива" Артема Дзюбу лучшим нападающим России, передает Sport24.
"Кто в России лучший нападающий? Все, кто играет в сборной. Не Дзюба? Артем свое отыграл, мне кажется. Уже доказал всем все", - сказал Шитов.
В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.
8 декабря "Локомотив" в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл екатеринбургский "Урал".
Встреча завершилась со счетом 2:0. Единственный мяч забил Евгений Морозов. Он отправил мяч в сетку на 18 минуте встречи. В самом конце матча Наир Тикнизян установил окончательный счет матча.