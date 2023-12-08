Футболист «Крыльев Советов» заявил, что Дзюба уже отыграл свое

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Владислав Шитов заявил, что не считает форварда московского "Локомотива" Артема Дзюбу лучшим нападающим России, передает Sport24.

Футболист «Крыльев Советов» заявил, что Дзюба уже отыграл свое
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"Кто в России лучший нападающий? Все, кто играет в сборной. Не Дзюба? Артем свое отыграл, мне кажется. Уже доказал всем все", - сказал Шитов.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

8 декабря "Локомотив" в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл екатеринбургский "Урал".

Встреча завершилась со счетом 2:0. Единственный мяч забил Евгений Морозов. Он отправил мяч в сетку на 18 минуте встречи. В самом конце матча Наир Тикнизян установил окончательный счет матча.

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