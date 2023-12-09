«Ланс» и «Монпелье» сыграли вничью в матче Лиги 1

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «Ланс». Команды играли на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Итоговый результат — 0:0.

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Встреча прошла без забитых мячей. Таким образом, «Монпелье» не смог выиграть шестой матч Лиги 1 подряд.

В следующем туре чемпионата Франции «Монпелье» встретится с «Метцем» (17 декабря), а «Ланс» сыграет с «Реймсом» (16 декабря).