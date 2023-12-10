Источник: «ПСЖ» и «Реал» заключили соглашение о переходе Мбаппе

Французский «ПСЖ» и мадридский «Реал» договорились о трансфере 24-летнего нападающего парижан Килиана Мбаппе в следующем сезоне. Об этом сообщает Sport.fr .

По информации источника, «ПСЖ» может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе. Француз будет получать € 35 млн в год, что сделало бы футболиста самым высокооплачиваемым среди игроков «Реала». Также мадридский клуб предоставит Мбаппе все права на использование своего образа за пределами поля, что является уникальным случаем для «Реала».