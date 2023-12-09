ФИФА получила три заявочные книги на проведение женского чемпионата мира в 2027 году
Международная федерация футбола (ФИФА) получила три заявочные книги на проведение женского чемпионата мира по футболу, который должен пройти в 2027 году, сообщается на сайте ФИФА.
Отмечается, что совместные заявки подали Королевская бельгийская футбольная ассоциация, Немецкий футбольный союз и Королевский футбольный союз Нидерландов, Федерация футбола Мексики и Федерация футбола США, также на проведение турнира претендует Бразильская конфедерация футбола.
Ранее заинтересованность в проведении чемпионата мира проявляла Южноафриканская футбольная ассоциация, однако в ноябре организация отозвала заявку.
Место проведения чемпионата мира 2027 будет определено 17 мая 2024 года открытым голосованием на конгрессе ФИФА в Бангкоке.