ФИФА получила три заявочные книги на проведение женского чемпионата мира в 2027 году

Международная федерация футбола (ФИФА) получила три заявочные книги на проведение женского чемпионата мира по футболу, который должен пройти в 2027 году, сообщается на сайте ФИФА.

Отмечается, что совместные заявки подали Королевская бельгийская футбольная ассоциация, Немецкий футбольный союз и Королевский футбольный союз Нидерландов, Федерация футбола Мексики и Федерация футбола США, также на проведение турнира претендует Бразильская конфедерация футбола.

Ранее заинтересованность в проведении чемпионата мира проявляла Южноафриканская футбольная ассоциация, однако в ноябре организация отозвала заявку.