Несколько игроков «Спартака» пропустят матч с «Крыльями Советов» из‑за вируса
Некоторые игроки «Спартака» не примут участия в матче 18 го тура МИР РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» из за болезни, сообщили в пресс службе московского клуба.
Ранее корреспондент «Матч ТВ» сообщил, что «Спартак» прибыл на домашний матч с «Крыльями Советов» без полузащитников Хесуса Медины, Тео Бонгонда и Руслана Литвинова
— Отсутствие некоторых игроков в заявке связано с их болезнью. Вирус. (Михаил) Игнатов же, как вы знаете, дисквалифицирован, — отметили в пресс службе «Спартака».