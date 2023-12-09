Стало известно о недовольстве игроков «Спартака» главным тренером

«Есть недовольство игроков. Допустим, тех же иностранцев, которые пришли в команду, а оказались на скамейке. Есть недовольство у российских игроков, которые тоже мало играют и хотят играть больше», — заявил он, отметив, что Абаскаль не может на это повлиять.