Алексей Миранчук отметился первым результативным действием в сезоне

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отдал результативную передачу в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (3:2). Для российского футболиста это первое результативное действие в сезоне.

© Чемпионат.com

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл на поле 313 минут в девяти матчах. Его контракт с итальянской командой, за которую он выступает с сентября 2020 года, рассчитан до июня 2024-го. Ранее сообщалось, что вернуть Миранчука хочет московский «Локомотив», воспитанником которого он является.