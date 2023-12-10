Тренер "Зенита" Семак: поставлю команде твердую четверку

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поставил команде оценку за выступление в первой части сезона, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
"Поставил бы команде за половину сезона твердую четверку. Было много проблем, столкнулись с огромным количество сложностей. Если бы нам сказали летом о том, что будет такая ситуация в таблице, я был бы за", - сказал Семак.
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" обыграл со счетом 1:0 нижегородский "Пари НН". На 15-й минуте колумбийский нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра забил единственный мяч в матче.
После 18 туров РПЛ "Зенит" набрал 36 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые опередили на один балл "Краснодар", который проведет свой матч 18-го тура 10 декабря. Соперником "быков" станет московский ЦСКА. "Пари НН" заработал 24 очка и расположился на девятой строчке. В следующем туре, который пройдет в марте 2024 года, "Зенит" на своем поле сразится со столичным "Спартаком".