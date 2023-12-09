"Зенит" обыграл "Пари НН" и вернул лидерство в чемпионате РПЛ
"Зенит" в матче 18-го тура РПЛ с минимальным счетом обыграл "Пари НН", имея по ходу встречи подавляющее преимущество.
"Зенит"на своей домашней арене принимал "Пари НН" в заключительном матче в 2023-м году. Из-за наличия крыши игра прошла в комфортных условиях и для игроков и для болельщиков.
Хозяева быстро завладели инициативой и на 15-й минуте открыли счет. Отличился лучший бомбардир нынешнего сезона Маттео Касьерра, для которого этот мяч стал 14-м в нынешнем чемпионате страны.
В дальнейшем "Зенит" имел ощутимое преимущество, но мяч упорно отказывался влетать в ворота гостей. В итоге встреча так и завершилась минимальной победой - 1:0.
"Зенит" набрал 36 очков и вышел на первое место. В воскресенье шанс вернуть себе лидерство будет у "Краснодара", который встречается с ЦСКА. У краснодарцев 35 очков.