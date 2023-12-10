Футболисты "Краснодара" сыграют с ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ

Футбольный клуб "Краснодар" сыграет с московским ЦСКА в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Краснодаре.

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"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, команда набрала 35 очков в 17 матчах и отстает на один балл от "Зенита", у которого на одну игру больше. Армейцы идут на седьмой позиции, имея в активе 28 очков. В первом круге ЦСКА со счетом 1:0 обыграл "Краснодар" и нанес ему первое поражение в турнире. Всего между этими командами было сыграно 25 матчей в рамках РПЛ, 9 из которых завершились победой ЦСКА, 6 - победой "Краснодара".

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Ряд игроков у обеих команд пропустит матч из-за травм. У армейцев продолжают восстановление защитник Игорь Дивеев и полузащитник Максим Мухин. "Краснодару" не поможет бразильский защитник Кайо.

По мнению обладателя Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгения Алдонина, в этом матче не будет фаворита. "В таких матчах не бывает фаворитов, я думаю, будет равная, интересная игра. ЦСКА выиграл последний матч против "Краснодара", но исход той игры мог быть любым. Этот матч будет серьезным испытанием для обеих команд", - сказал эксперт ТАСС.

Матч между "Краснодаром" и ЦСКА начнется в 19:45 мск.

"Динамо" сыграет с "Факелом", "Балтика" примет "Рубин"

В первом матче игрового дня воронежский "Факел" на своем поле сыграет против столичного "Динамо". Московский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. Бело-голубые одержали четыре победы в последних пяти матчах и один раз сыграли вничью. "Факел" расположился на 11-й позиции, имея в активе 20 очков.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0. Матч начнется в 14:00 мск.

В другой встрече игрового дня "Сочи" примет "Оренбург". "Сочи" является худшей командой РПЛ, которая набрала 10 очков и проиграла 4 из 5 последних матчей. "Оренбург" с 14 очками занимает 14-е место.

В первом круге "Оренбург" разгромно обыграл "Сочи" (3:0). Команды также сыграли две встречи в рамках группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, в которых оренбуржцы одержали две победы. Матч между "Сочи" и "Оренбургом" начнется в 16:30 мск.

В 19:45 мск также начнется матч между калининградской "Балтикой" и казанским "Рубином". "Рубин" занимает восьмое место, имея в активе 25 очков, казанский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей и один раз проиграл. "Балтика" занимает предпоследнюю, 15-ю позицию, набрав 13 очков.