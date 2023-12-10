Глава МЛС ответил на вопрос о возможном уходе Месси из «Интер Майами»

«Во-первых, я надеюсь, что Месси решит остаться дольше 2025 года. Так что, возможно, 2025 год — не крайний срок, но наш план — стать той лигой, которой мы хотим в 2027 году, что даёт нам достаточно времени, чтобы продолжить исследования, поговорить с нашими фанатами, оценить, какое влияние окажут некоторые изменения, а затем двигаться вперёд позитивным и продуктивным образом», — приводит слова Гарбера ESPN.