Названо самое неожиданное чемпионство в истории футбола

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг 32 самых неожиданных чемпионств.
На первое место журнал поставил победу «Вероны» в сезоне-1984/1985 Серии А. В топ-3 попали также чемпионства «Лестера» в АПЛ сезона-2015/2016 и «Монпелье» в кампании-2011/2012 Лиги 1.
Самые неожиданные чемпионы по версии FourFourTwo:
1. «Верона»-1984/1985, Италия;
2. «Лестер»-2015/2016, Англия;
3. «Монпелье»-2011/2012, Франция;
4. «Кайзерслаутерн»-1997/1998, Германия;
5. «Боавишта»-2000/2001, Португалия;
6. «Лариса»-1987/1988, Греция;
7. «Депортиво»-1999/2000, Испания;
8. «Твенте»-2009/2010, Нидерланды;
9. «Риека»-2016/2017, Хорватия;
10. «Наполи»-1986/1987, Италия.
Отметим, что в данный момент «Верона» находится на 18-м месте турнирной таблицы Серии А, «Лестер» покинул Премьер-лигу и выступает в Чемпионшипе, а «Монпелье» занимает 13-е место в Лиге 1.