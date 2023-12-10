Рефери едва не зарезал футболиста во время матча в Аргентине

Рефери едва не зарезал футболиста во время матча
Во время матча в Аргентине футбольный рефери Ремихио Армоа ударил ножом в грудь одного из футболистов.
Как сообщает Goal, инцидент случился во время матча молодёжных команд в провинции Мисьонес.
На поле началась драка, футболисты столпились вокруг судьи, после чего тот достал нож и нанес одному из них удар в грудь.
Раненый сразу же потерял сознание, в дальнейшем его эвакуировали с поля партнеры по команде.
Ранее "Свободная Пресса" писала, что в Уфе задержан мужчина, который нападал на прохожих с кастетом. На данный момент злоумышленник передан в следственные органы.