Рефери едва не зарезал футболиста во время матча в Аргентине

Во время матча в Аргентине футбольный рефери Ремихио Армоа ударил ножом в грудь одного из футболистов.

Как сообщает Goal, инцидент случился во время матча молодёжных команд в провинции Мисьонес.

На поле началась драка, футболисты столпились вокруг судьи, после чего тот достал нож и нанес одному из них удар в грудь.

Раненый сразу же потерял сознание, в дальнейшем его эвакуировали с поля партнеры по команде.