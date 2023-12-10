Мохамед Салах высказался о 200-м голе за «Ливерпуль»

«Я думаю, самое главное, что мы выиграли. Было действительно тяжело, но, конечно, когда ты побеждаешь и забиваешь голы, это отличное чувство.



Я рад достижению, а также тому, что команда выиграла матч.Я вижу характер у команды, мы продолжаем бороться до конца. Мы сделали так в этой игре и в предыдущих. Мы извлекаем из этого что-то положительное.



Конечно, сейчас у нас как бы новая команда, потому что в стартовом составе шесть-семь новых игроков. Нам просто нужно дать им наш совет – мне, Вирджилу и остальным ребятам. Они многому учатся, они действительно хорошие ребята и способны учиться. Я беру это из 2019 года. Думаю, что есть сходство, но, конечно, ребята тоже многого добиваются – мы должны отдать им должное. Я уверен, что в этом году мы сможем сделать что-то особенное», — приводит Салаха официальный сайт «Ливерпуля» со ссылкой на TNT Sports.