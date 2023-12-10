Глушаков рассчитывает на вызов в сборную России

Полузащитник Денис Глушаков не завершил карьеру в сборной России по футболу и еще рассчитывает сыграть за национальную команду. Об этом он рассказал ТАСС.

20 сентября Глушаков подписал контракт с костромским "Спартаком", выступающим в Леон - Второй лиге. В последний раз полузащитник сыграл за сборную России 23 марта 2018 года в товарищеском матче против команды Бразилии (0:3).

"Я не завершил карьеру в сборной России. Конечно, рассчитываю попасть в сборную. Почему нет", - сказал Глушаков.