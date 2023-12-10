Шунин превзошел Льва Яшина по количеству матчей за «Динамо»

Антон Шунин обошел Льва Яшина по количеству игр за “Динамо”
Голкипер московского “Динамо” Антон Шунин играет свой 359-й матч в составе бело-голубых
В эти минуты московское “Динамо” встречается с “Факелом”. На момент написания новости счет в игре, которая проходит в Воронеже на “Центральном стадионе профсоюзов, не открыт.
Напомним, в нынешнем сезоне 36-летний Антон Шунин принял участие 12 матчах московского “Динамо”. Он пропустил 16 мячей. В двух из них вратарь отыграл на ноль.
Источник: телеграм-канал ФК “Динамо”