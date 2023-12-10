Футболист "Спартака" хочет скорейшего окончания отстранения Абаскаля

Футболист "Спартака" Денисов заявил, что хочет скорейшего окончания отстранения Абаскаля
Игра московского футбольного клуба "Спартак" в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" нуждалась в корректировке, так как главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пропускал встречу из-за дисквалификации, команда ждет его возвращения. Об этом ТАСС рассказал полузащитник "Спартака" Даниил Денисов.
В субботу "Спартак"дома обыграл "Крылья Советов"(3:0). Абаскаль пропустил встречу, так как был дисквалифицирован на три матча (один - условно) за толчок полузащитника грозненского "Ахмата" Бернарда Бериши в предыдущем туре (1:2).
"Рад, что победили. Коррективы вносили, потому что главного тренера нет у бровки, но, как видите, справились, хотелось бы, чтобы он скорее вернулся", - сказал Денисов.
Он также отметил, что команда была вынуждена проводить матч в холодную погоду.
"Не мы решаем, играть или не играть, нам сказали, что будет игра, мы играем", - добавил Денисов.
"Спартак" занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с петербургским "Зенитом", встреча состоится в марте 2024 года.