«Краснодар» обыграл ЦСКА и ушёл на зимнюю паузу РПЛ на первом месте

Сегодня, 10 декабря, проходил матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Игра началась в 19:45 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу южан. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 90+1-й минуте Эдуард Сперцян справа от флажка прострелил на ближнюю штангу, и отклеившийся от соперника Никита Кривцов в касание с угла вратарской мощным ударом вколотил мяч в ближнюю девятку.