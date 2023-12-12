Болельщиков «Севильи» в последний момент допустили на матч ЛЧ с «Лансом»

Болельщики «Севильи» получили разрешение посетить выездной матч группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ланса», сообщает пресс служба испанского футбольного клуба.

Как отмечается, Государственный совет Франции удовлетворил апелляцию, поданную юридическими службами «Севильи» совместно с Национальной ассоциацией болельщиков Франции, на административное решение префектуры Па де Кале, которое не позволяло фанатам присутствовать на игре.

— Болельщики «Севильи», у которых есть билеты, могут посмотреть матч с трибун. «Севилья» получила решение после слушаний, состоявшихся сегодня утром, — говорится в сообщении.

При этом испанский клуб планирует подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из за «ущерба, нанесенного многим другим болельщикам, которые перед лицом неопределенности, возможно, вынуждены были отказаться от поездки и посещения игры, несмотря на наличие билетов».

Объявление о запрете на посещение игры для испанских болельщиков было сделано за 48 часов до матча, который имеет решающее значение в борьбе за продолжение выступления команд в еврокубках. Это решение последовало за усилением безопасности на стадионах, которое ввела министр спорта Амели Удеа Кастера после насильственной смерти болельщика в Нанте неделю назад. Встреча «Ланс» — «Севилья» пройдет во вторник, начало — в 20:45 мск.