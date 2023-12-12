Болельщиков «Севильи» в последний момент допустили на матч ЛЧ с «Лансом»

Болельщики «Севильи» получили разрешение посетить выездной матч группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ланса», сообщает пресс служба испанского футбольного клуба.

Болельщиков «Севильи» в последний момент допустили на матч ЛЧ с «Лансом»
© РИА Новости

Как отмечается, Государственный совет Франции удовлетворил апелляцию, поданную юридическими службами «Севильи» совместно с Национальной ассоциацией болельщиков Франции, на административное решение префектуры Па де Кале, которое не позволяло фанатам присутствовать на игре.

— Болельщики «Севильи», у которых есть билеты, могут посмотреть матч с трибун. «Севилья» получила решение после слушаний, состоявшихся сегодня утром, — говорится в сообщении.

При этом испанский клуб планирует подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из за «ущерба, нанесенного многим другим болельщикам, которые перед лицом неопределенности, возможно, вынуждены были отказаться от поездки и посещения игры, несмотря на наличие билетов».

Объявление о запрете на посещение игры для испанских болельщиков было сделано за 48 часов до матча, который имеет решающее значение в борьбе за продолжение выступления команд в еврокубках. Это решение последовало за усилением безопасности на стадионах, которое ввела министр спорта Амели Удеа Кастера после насильственной смерти болельщика в Нанте неделю назад. Встреча «Ланс» — «Севилья» пройдет во вторник, начало — в 20:45 мск.

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