Фанаты «Балтики» устроили драку во время матча с «Рубином»

«В середине первого тайма матча с «Рубином» трое болельщиков «Балтики» подрались между собой. Не поделили места. Когда началась драка, подошёл один охранник, но он никак не мог это всё остановить. Примерно через 10 минут пришли ещё пять охранников. Ещё через 15 минут подоспели сотрудники полиции», — приводит слова очевидца телеграм-канал Ultras Action.