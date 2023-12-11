Хави отреагировал на поражение «Барселоны» в матче с «Жироной»

У «Жироны» отличная команда, отличный проект. Мы хотели сократить отрыв, но такова наша реальность. «Барселона» строится, хоть меня и критиковали за это. Нужно шагнуть назад, чтобы затем сделать два шага вперёд. Сомневаться не нужно – надо делать всё то же, что и раньше. Игра была неплохой, но мы получили ужасный результат», – приводит слова Хави AS.