Названо количество забитых Роналду в 2023 году голов

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Шабаб» в 1/4 финала Кубка короля (5:2). Одним из голов в составе саудовской команды отметился форвард Криштиану Роналду. Таким образом, забитый мяч стал для португальца уже 50-м по счёту в 2023 году.

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Роналду в течение этого года 40 раз отмечался голами в футболке «Аль-Насра». Ещё 10 мячей футболист забил за национальную команду Португалии в отборе на Евро-2024.

Напомним, в январе «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Сразу после этого португалец присоединился к «Аль-Насру» на правах свободного агента.