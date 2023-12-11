В «Динамо» подтвердили интерес «Црвены Звезды» к Бувачу

«Мы с Желько Бувачем пообщались по вопросу о его возможном назначении главным тренером «Црвены Звезды», о чём писали СМИ. Информация о том, что он интересен «Црвене Звезде», как и ещё нескольким другим клубам, правдива. Но Желько остаётся с нами», — приводит слова Гафина ТАСС.