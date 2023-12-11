Экс-тренер сборной Испании может возглавить последний клуб РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» заинтересован в подписании испанского тренера Роберта Морено. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, стороны уже начали переговоры, сам специалист находится в Сочи.

C июля 2018 года Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, с марта по июнь 2019 года он исполнял обязанности главного тренера национальной команды, а с июня по ноябрь 2019 года возглавлял главную команду.

С декабря 2019 года по июль 2020 года специалист был главным тренером французского «Монако». Его последним местом работы была испанская «Гранада», с которой он работал с июля 2021 года по март 2022 года.

10 декабря «Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этой игры черноморцы набрали 11 очков и остались на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.