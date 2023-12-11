Нападающему «Интера» пришлось гуглить себя, чтобы пройти на «Сан-Сиро»

«Гуглил себя? Когда я играл за «Боруссию» Мёнхенгладбах с «Интером», меня вместе с тренером выбрали для проведения предматчевой пресс-конференции на «Сан-Сиро». Я пошёл на стадион и забыл свой паспорт, я всегда всё забываю… Я подхожу к работнику и говорю ему, что я Маркус Тюрам, но он мне не поверил. Я был в маске из-за COVID и не хотел её снимать, потому что мне было запрещено. После того как я поискал себя в Google, он попросил меня снять маску и впустил меня», — сказал Тюрам в интервью официальному YouTube-каналу итальянского клуба.